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فيديو.. انفجارات لساعات بعد تدمير مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في حجة
متابعات الخليج 365 - حجة
نشر مراسل قناة العربية والحدث، هادي الصفيان، مقطع فيديو يبين وقوع انفجارات ثانوية استمرت لمدة ساعات، بعد تدمير كتيبة الهاون في الجيش اليمني بدعم من التحالف لمخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي في اليمن بقرية الفاتحة شرق مديرية حرض بمحافظة حجة.
في سياق آخر، لقي 12 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية قعطبة شمال الضالع جنوبي اليمن.
وأوضح موقع “سبتمبر نت”، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الجيش اليمني أفشل محاولة تسلل لعناصر من الميليشيا الانقلابية من منطقة “الزبيريات” باتجاه، مواقع الجيش اليمني في السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة وأجبرتها على التراجع؛ ما أسفر عن مصرع 12 من عناصرها، وجرح آخرين، علاوة على تدمير سلاح عيار 23.
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