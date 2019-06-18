، للمرة الثانية.. عزوف المرشحين عن التقدم لرئاسة نادي النصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - مازال الكرسي (شاغراً) بعد رحيل آل سويلم

أغلق قبل قليل باب الترشح لرئاسة نادي النصر للمرة الثانية دون تقدم أي مرشح لتولي مهام الدفة الرئاسية لبطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون بذلك النادي السعودي الوحيد الذي لم يتقدم أي مرشح بملف ترشحه لرئاسته.

وكان النادي قد أعلن في الـ12 من هذا الشهر إعادة فتح الباب الترشح لرئاسة وعضوية النادي إثر عدم تقدم أي مرشح للرئاسة في الفترة الأولى التي أعلن عنها النادي في التاسع من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العامة للرياضة فتح باب الترشح للمرة الثالثة خلال الأيام القليلة القادمة أو اللجوء إلى تكليف مجلس إدارة جديد.

بينما كان المشهد مختلفاً في نادي الفيحاء إذ تقدّم كل من: محمد بن صالح الدهش وعبدالله بن أحمد أبانمي بملفي ترشّحهما لرئاسة مجلس الإدارة، يتضمنان قائمتين بأعضاء مجلس إدارة كل منهما.