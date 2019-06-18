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وفد مجلس الشورى يصل بيروت في زيارة رسمية للبنان

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وصل وفد من مجلس الشورى برئاسة صالح بن منيع الخليوي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان في استقبال وفد مجلس الشورى، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، في صالون الشرف بالمطار، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية تمام سلام، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري.

وذكرت الوكالة الوطنية أن زيارة وفد الشورى هي الأولى للبنان على هذا المستوى.

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