العمل تطالب المستفيدين من مراكز الرعاية النهارية الأهلية بالتسجيل قبل الإقفال

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية ما زال متاحًا، مشيرة إلى أهمية التسجيل قبل موعد الإقفال.
ودعت الوزارة، المستفيدين من ذوي الإعاقة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى المبادرة والتسجيل قبل إقفال التسجيل في السادس من ذي القعدة المقبل.
وطالبت وزارة العمل المستفيدين، الراغبين بالالتحاق بالمراكز بعدم الاعتماد على إشعارات القبول للسنة الماضية، والمسارعة في التسجيل لهذا العام قبل الموعد المشار إليه عبر هذا الرابط وللمساعدة زيارة مكاتب الخدمات المساندة.
كانت الوزارة، أعلنت في 22 أبريل الماضي، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية.
وتحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً في اللجان الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية، على متابعة كل أوجه الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة؛ ليصبحوا أفرادًا قادرين على خدمة ذواتهم والتكيف مع المجتمع .
وتعود ملكية هذه المراكز لشركة أو مؤسسة أو ملكية فردية حسب السجل التجاري للمركز، وبعضها مراكز غير حكومية وتابعة لجمعيات خيرية أو لجنة تنمية، وتنقسم إلى قسمين، أولهما مراكز تستقبل الإناث المستفيدات من عمر سنتين فما فوق، والذكور من عمر سنتين إلى 12 سنة، وأخرى مخصصة للذكور فقط من عمر 12 سنة فما فوق.
وفي الرياض يوجد 76 مركزًا تابعًا لوزارة العمل بالرياض، تقدم خدماتها التأهيلية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية للفئات المتعددة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها وفئة الداون والتوحد غير القابلين للتعلم من كلا الجنسين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه جميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» في جميع المخاطبات الرسمية، والتصريحات الإعلامية.
وجاء التوجيه الكريم موافقة لتوصية وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد الراجحي، الخاصة بتوحيد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة»، بعدما لوحظ استخدام مصطلحات مختلفة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المكاتبات والتقارير والتصريحات الإعلامية الصادرة من الجهات الحكومية.
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