ضبط وإتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر في سكاكا

ضبطت أمانة منطقة الجوف أكثر من 450 كيلوجرامًا مواد غذائية مجهولة المصدر واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمضبوطات.

وأوضحت أمانة الجوف أن الفرق الرقابية، باشرت بتوجيه من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي محلًا يحتوي على مواد غذائية مجهولة المصدر، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة.

وأشارت الأمانة، إلى إتلاف المواد الغذائية؛ حيث كان يظهر عليها التلف ومن بينها مواد مجهولة المصدر، وأكدت مواصلة جولاتها الرقابية على المحلات الغذائية؛ للتأكد من سلامتها وتطبيق العقوبات بالمخالفين .

يُذكر أن الدليل الإرشادي لإنشاء مصنع أغذية، الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء يتضمن الحصول على الترخيص الفني أو ترخيص مزاولة النشاط الذي تصدره الجهة المختصة لإقامة مصانع الأغذية، وذلك بعد الاطلاع على التصاميم الفنية والهندسية وإقرار طريق التصنيع والتعبئة، فضلًا عن الحصول على الترخيص الذي تصدره وزارة الشؤون البلدية والقروية للموافقة على ملاءمة الموقع لإنشاء مصنع أغذية.

وينطبق دليل الهيئة على المستثمر السعودي والأجنبي الذي يرغب في الحصول على ترخيص مصنع أغذية وذلك بعد استيفاء المستندات والمتطلبات الخاصة بباقي الجهات الحكومية وهي وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار، على أن تتم معاينة الموقع من قبل مفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ للتأكد من انطباق الشروط الفنية على المصنع المراد الترخيص له قبل صدور الترخيص.