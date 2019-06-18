شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تكشف عقوبة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضحت النيابة العامة أن جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني تُقترف بدخول شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة مُتعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، والمُجرَّم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأكدت النيابة عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأجهزة والبرامج المُستخدمة والأموال المُحصلة منها.