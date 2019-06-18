رد المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير ، على ما ذكرته وسائل إعلامية بشأن وجود فاتورة تليفون لفرع الهيئة بالمجاردة بمبلغ 6 ملايين ريال . وقال المتحدث الرسمي لـ “هيئة عسير” محمد أحمد عسيري ، بحسب “سبق” أن فاتورة هواتف هيئة الأمر بالمعروف بالمجاردة تبلغ (200.12) مئتي ريال واثنتي عشرة هللة، ولإجلاء الحقيقة تم بيان ذلك “.

يأتي توضيح الهيئة في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر، أن الفاتورة الصادرة في حينها على رقم حساب تليفون هيئة المجاردة 6 ملايين و217 ألفاً و945 ريالاً و16 هللة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من هيئة عسير بشأن صدور فاتورة تليفون لفرع المجاردة بـ 6 ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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