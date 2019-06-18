الان تتابع “التعليم” تعلن قبول طلبات العدول عن التقاعد لـ133 شاغل وظيفة تعليمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي قبلت وزارة التعليم، طلبات عدول عن التقاعد المبكر لمجموعة من المعلمين والمعلمات والبالغ عددهم 133 شاغل وظيفة تعليمية من مختلف إدارات التعليم، والذين تقدموا بطلبات تقاعد مبكر قبل تركهم للعمل وهم كالتالي:

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