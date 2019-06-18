السعودية اليوم / سمو الأمير فهد بن سلطان يكرّم غداً 30 مزارعاً فازوا بجائزة سموه الزراعية



تبوك 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية غداً، حفل جائزة سموه للمزرعة النموذجية وتكريم الفائزين بالجائزة في عامها الـ 28 والبالغ عددهم 30 مزارعاً، وذلك بمقر شركة تبوك الزراعية.

وأعرب أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري، عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته لحفل تكريم الفائزين، ودعم سموه المادي والمعنوي لهذه الجائزة، التي أصبحت من الجوائز الزراعية المميزة على مستوى المملكة، التي تؤكد حرص سموه على تقديم ودعم كل ما من شأنه أن يرتقي بالمجال الزراعي في منطقة تبوك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.

وأكد العمري أن جائزة سموه للمزارع النموذجية حققت نجاحاً كبيراً حيث أصبحت هدفاً لكل مزارعي المنطقة للتنافس على نيلها وحدثاً يترقبه المزارعون والمهتمون بالزراعة كل عام, مضيفاً أن الجائزة أسهمت في جعل المنتجات الزراعية بالمنطقة حضوراً في الأسواق المحلية والخارجية، وكذلك انعكست الجائزة على أداء المزارعين والاهتمام بمزارعهم واستعمال وسائل الري الحديثة وزيادة المساحة المزروعة، مبيناً أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 28 عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك، وحصل عليها 840 مزارعين من مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة.

من جهته رفع الفائزون بالجائزة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم ورعاية للمزارعين، حتى أضحت الجائزة لها ما يميزها من مكانة وتنافس بين المزارعين، انعكس ذلك على النهوض بالزراعة بالمنطقة وتنوع الإنتاج.

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13:54ت م

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