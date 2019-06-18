السعودية اليوم / المملكة تُهدي سريلانكا 150 طنًا من التمور

كولمبو 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 150 طنًا من التمور هدية المملكة إلى جمهورية سريلانكا، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لجمهورية سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي، وممثلة وزارة الشؤون الإسلامية السريلانكية سيتهي مارينا محمد، وممثلي وزارة المالية السعودية، وفريق المركز، بمقر سفارة المملكة في سريلانكا.

ووقع الجانب السريلانكي مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة في العاصمة كولومبو.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة. // انتهى /// 13:02ت م 0061





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