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جامعة الملك خالد تكف يد عضو تدريس أساء للمملكة

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جدة - خالد شويل - علي فايع (أبها)

أكدت جامعة الملك خالد في أبها على لسان المتحدث باسمها الدكتور عبدالله حامد أن الجامعة كفت يد أحد أعضاء هيئة التدريس فيها، بعد أن أساء إلى المملكة العربية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال الدكتور الحامد إنه «إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة، بالتغريد عبر حسابه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها، فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه، كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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