«التحالف» يُسقط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة العاشرة و37 دقيقة من مساء أمس، الاثنين، تمكنت -ولله الحمد- قوات الدفاع الجوي للتحالف، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها.

كما صرح العقيد المالكي أيضًا، بأنه وفي تمام الساعة الحادية عشرة و47 دقيقة من مساء أمس، تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.

