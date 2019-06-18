أمانة مكة: رفعنا مليون طن من مخلّفات البناء

أعلنت أمانة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، أنّها رفعت نحو مليون طن من مخلّفات البناء، من مناطق مختلفة بالمنطقة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، أنّ الإدارة العامة للنظافة رفعت أكثر من 851 ألفًا و928 طنًا من مخلفات البناء بمناطق مختلفة بمكة المكرمة، وذلك ضمن مبادرة «مكة بلا مخلّفات بناء»، التي أُدرجت هذا العام ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي؛ تحت شعار «كيف نكون قدوة».

وتهدف المبادرة، حسب البيان، إلى الحفاظ على المظهر الحضاري، والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، في كافة أنحاء مكة المكرمة، والمحافظات، والقرى التابعة لها، ورفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء؛ جرّاء بقايا المشروعات التنموية، أو من مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخّلص من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء والهدم، التي تنتج عنها مواد غير مستخدمة، تتسبب بأضرار على المجتمع والبيئة.

من جانبه، أكّد مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس محمود ساعاتي، حرص الأمانة على استدامة أعمال الإصحاح البيئي، ورفع المخلفات بكل أشكالها، مبينًا تطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف، سواءً كان المخالف شركةً أو مؤسسةً أو مواطنًا أو مقيمًا على حدٍ سواء، حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المعتمدة.

وثمّن ساعاتي دور البلديات الفرعية والإدارات المركزية، بالمشاركة في أعمال الرقابة الميدانية، والاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حاليًا أولًا بأول، وإلزام أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح، بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.