بالصور.. أهالي حمدانية جدة يطالبون بإيقاف نقل تشليح بريمان إلى داخل الحي

طالب عدد من أهالي حي الحمدانية شرق جدة، بإيقاف نقل التشليح من بريمان إلى الحي، بسبب ما يتعرض له التشليح من حرائق بشكل متكرر.
وشدد الأهالي على ضرورة التدخل العاجل لمنع نقل أكوام المركبات المجمعة والقطع الحديدية المتناثرة للحي.
وأكد الأهالي لـ«عاجل»، أن نقل التشليح للحي سوف يكون له آثار اجتماعية وبيئية مدمرة؛ وسيمثل كارثة على حي المنح 83 س ج وما جاورها، كما سيصبح الحي عبارة عن عشوائيات تنتشر كالسرطان وخاصة لو تمت البداية بالنقل السريع وبهدوء ودون شكوى أو اعتراض أو تحرك لإيقاف كل ذلك.
وعبر الأهالي عن استيائهم لما قد يحدث من فوضى عارمة، مع غياب التنظيم الذي لم يراع قرب التشليح من الأحياء التي ستتحول معه إلى مكب لخردة الحديد.
وطالب الأهالي عبر عاجل، بتدخل إمارة مكة وأمانة جدة بنقل التشليح إلى خارج حدود الحي.
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