شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تحسين الحياة.. قاعدة بيانات صحية لكل مواطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت وزارة الصحة مشروع المسح الصحي العالمي لبناء قاعدة بيانات صحية للمواطن والمقيم، بهدف تقييم أداء النظام الصحي، ودراسة الواقع السعودي الصحي للمجتمع، وتحسين حياة الفرد، وحصر مشكلاته الصحية، وقياس الأمراض المنتشرة للحد منها، وبناء بيئة داعمة للحياة الصحية.

وحسب مسؤولين في وزارة الصحة، فإن مشروع المسح الصحي سيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة، مع توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان لمساعدة صناع القرار على رصد الصورة المتكاملة للنظام الصحي العام.