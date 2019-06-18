بناءً على توجيهات خادم الحرمين.. تواصل الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) صدر التوجيه السامي الكريم بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وذلك نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة. صدر التوجيه السامي الكريم بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وذلك نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة. وتشرف وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، حيث بدأ العمل أمس (الإثنين) باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حيث تسعى جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن. ورفعت الجهات المختصة أسمى آيات الشكر والدعوات الطيبة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه الرعاية الكريمة للحرمين الشريفين والكعبة المشرفة وقاصديهما.



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