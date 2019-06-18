شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يدعم «الإيكاو» بمليون دولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعمًا ماليًا بقيمة مليون دولار، لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لبرنامج (عدم ترك بلد خلف الركب)، الذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصى بها الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني، إضافة إلى المساهمة في التكاليف اللازمة لترجمة وثائق ومخرجات المنظمة للغة العربية.

ويأتي ذلك الدعم استمرارًا لجهود المملكة في دعم المنظمات والهيئات الدولية وحرص القيادة الرشيدة على المشاركة بدور مؤثر في أهم المنظمات العالمية والإقليمية. ورفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه غير المحدود لقطاع الطيران محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ ما يسهم في تطوير صناعة الطيران في العالم، ورفع مستوى سلامة وأمن الطيران المدني في الدول النامية والدول الأقل نموًا والدول الجزرية.