أفنان الباتل… بطلة السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي تعرف علي قصة شهرتها

أفنان الباتل هي احد اشهر السيدات السعودية التي حصلت علي شهرة كبيرة جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وأيضا سناب شات. أنها بطله السوشيال ميديا في عصرنا الحالي. لقد حظيت بالكثير من المتابعين علي صفحتها الشخصية عبر أعوام عديدة جعلها تستخدم هذه الصفحة الشخصية في عرض الإعلانات من اجل أن تتسع شهرتها بسرعة جدا وتصبح اكثر شهره خلال الأعوام الماضية والحالية. كما اطلق المغردون على تويتر هشتاج #أفنان_الباتل. وبلغ عدد المتابعين لها حتي الآن علي الانستجرام 6 مليون و900 ألف متابع حالي غير مواقع التواصل الأخري.

من هي افنان الباتل

أفنان الباتل هي احد مشاهير السوشيال ميديا وخاصة الانسجرام وتوتير وسناب شات. أفنان الباتل هي بنت رجل الأعمال المعروف سليمان الباتل. زوج أفنان الباتل أسمة عبد العزيز الناصر أفنان الباتل هي من خريجي جامعة الأمام محمد بن سعود وكانت دراستها في تخصص اللغات والترجمة. أفنان الباتل تعلن علي الانستجرام الإعلان الواحد يقدر بحوالي 4 الأف ريال سعودي، ويرجع السبب في ذلك أن أفنان القائدة لفريقا كبيرا يعمل بجدية من اجل التسويق للإعلان على حساباتها بانستجرام وغيرها. قامت بتأسيس شركة متخصصة في الدعايا والإعلان بالإضافة إلى هوايتها في السفر حول العام، وشراء المقتنيات الثمينة. الكثير من النساء والسيدات يتابعون أفنان الباتل ويتابعون رحلاتها إلي جزر المالديف وحول العالم ويستمتعون بنصائحها الذهبية بالفعل.

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