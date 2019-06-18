مندوب اليمن بالأمم المتحدة: استمرار استهداف المنشآت المدنية بالسعودية تعكس خطورة الحوثي

أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والممرات البحرية الدولية، بدعم وتوجيه من النظام الإيراني، يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الميليشيات الانقلابية.

وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تمثل تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وليس لديها الرغبة والاستعداد للاستجابة لمتطلباته.

وخلال كلمة اليمن في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بنيويورك، أوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أهمية الالتزام بتنفيذ مفهوم العمليات لإعادة الانتشار وتعزيز آلية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عملية انتشار، مجددًا التأكيد على حرص الحكومة على خيار السلام وإنهاء الصراع على أساس المرجعيات المتفق عليها رغم كل العراقيل التي تخلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والعودة إلى مسار تلك المرجعيات والاتفاقات.

وأشار السفير السعدي إلى مطالبة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن باتخاذ كل الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيات والقوى الداعمة لها، مؤكدًا أنه حان الوقت لقيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته بشأن الصراع في اليمن، وإلزام الميليشيات الحوثية بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات، بهدف تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وآثاره، ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب اليمني، بسبب الحرب التي شنتها تلك الميليشيات المسلحة والمتمردة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.