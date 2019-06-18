اليوم فتح باب القبول في برامج أعداد المعلم بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تعرف على أهم شروط...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، في المملكة العربية السعودية كل عام وانتم بخير، يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال هذ المقال عن بدأ فتح باب القبول لبرامج أعداد المعلم بجامعة الأميرة بنت عبد الرحمن، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الخميس القادم ويلقي أهتما كبير داخل المملكة، ونحن من خلال هذا التقرير، نرصد لكم كل تفاصيل البرنامج ونتمني أن ينال المقال على رضاكم وتقديركم متابعينا الأحباء.

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن فتح باب القبول في برنامج أعداد المعلم، في البرامج التي سنقدمها لكم في هذا المقال.

شروط القبول في برامج أعداد المعلم بجامعة الأميرة نورة.

أن لايقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جداً والحصول على نسبة 65 % كحد أدني. أجتياز القدرات العامة للجامعيين. أجتياز أختبار كفايات التخصص وأجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم في برامج أعداد المعلم بجامعة الأميرة نورة

يبدأ التقديم في برامج أعداد المعلم بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم الإثنين وينتهي يوم الخميس القادم الموافق 15/11/1440 هجري من خلال هذا الرابط

يرامج أعداد المعلم بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

ماجستير التربية في الأرشاد المدرسي. ماجستير التربية الخاصة في مسار الإعاقات كثيرة الأنتشار( أضطراب طيف التوحد، إعاقة فكرية، صعوبات التعلم). ماجستير التربية الخاصة في مسار الصم وضعاف السمع . ماجستير التربية في التعليم الإبتدائي ( العلوم الشرعية، الرياضيات، العلوم، اللغة العربية). ماجستير التربية في أعداد المعلم للمرحلة الثانوية( العلوم ، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية).

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة نجوم مصرية التوفيق لكل المتقدمين في البرنامج.

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