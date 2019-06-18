مجلس الوزراء الكويتي يطالب بمواجهة دولية لمهاجمي مطار أبها

أدان مجلس الوزراء الكويتي الهجوم الإرهابي المشين من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواجهة الإعمال الإجرامية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المجلس عبر عن إدانته واستنكاره الجريمة الإرهابية التي اعتبر أنها «تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي، وتستهدف المنشآت والمناطق الأهلة بالسكان والآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها»، مؤكدًا تضامن الكويت مع المملكة وتأييدها كل ما تتخذه من إجراءات لحماية إمنها واستقرارها، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة الأعمال الإجرامية على أراضي المملكة وتداعياتها الخطيرة.

كما أكد مجلس الوزراء الكويتي أن استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان عمل إرهابي يمثل خرقًا لكل المواثيق والقوانين الدولية، وتهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة البحرية، وإمدادات العالم من الطاقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام إقليميًّا ودوليًّا في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

ووقع في 13 يونيو الجاري حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان؛ حيث تهديد سلامة الملاحة الدولية، فيما رجح مسؤول في البنتاجون مسؤولية إيران عن الهجوم. وتتوالى ردود الأفعال الدولية والإقليمية، واتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الميليشيات الحوثية الانقلابية بأنها «على صلة بالحادث».

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وقال مسؤول في البنتاجون إن قادة وزارة الدفاع الأمريكية قلقون من أن تكرر إيران هجمات مماثلة وأخطر من استهداف ناقلات النفط في خليج عمان؛ وذلك بناء على تقارير استخبارية تؤشر إلى احتمال حصول ذلك.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله: «إن القادة العسكريين في الشرق الأوسط طلبوا إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية تصل إلى عشرة آلاف عنصر، إلا أنه تمت الموافقة على الاكتفاء بإرسال نحو أقل من ألف».

وتابع أن كل ما يرغب فيه القادة العسكريون الأمريكيون في الخليج الآن هو تعزيز قدراتهم بقوات إضافية، غالبيتها من القوات الخاصة، وأن القرار بيد البيت الأبيض.

وتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقريرًا بالموقف. وأكد البيت الأبيض أن «الحكومة الأمريكية تقدِّم المساعدة وسوف تستمر في تقييم الوضع»؛ وذلك بعد تأكيده بالقول: «نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع الهجوم على ناقلات نفط في خليج عمان».