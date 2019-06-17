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فيصل بن نواف يُهاتف المتبرعين بكليتيهما لذويهما
متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الحوف
أثنى أمير الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على تبرع عماد بن عيد بن تراك الضويحي بإحدى كليتيه لابنة أخيه العنود أحمد، وتبرع فهد بن عقيل النعيم الشراري بإحدى كليتيه لوالده.
جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي أجراه فيصل بن نواف للاطمئنان عليهما بعد إجرائهما لعملية التبرع، مشددًا على أهمية العمل الإنساني الذي قاما به، وأنها من أجمل الأعمال لما فيها من البر وصلة الرحم وتخفيفٍ للمعاناة التي كانت تقضُّ مضاجع المُتبرع، لهما داعيًا الله أن يمنَّ على الجميع بالشفاء العاجل.
وجاء ذلك الاتصال ضمن اهتمام أمير الجوف بالعمل الإنساني وتشجيع أولئك الذين يتبنون كل عملٍ من شأنه أن يكون في أبواب الخير، ولاسيما أمراض الفشل الكلوي.
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