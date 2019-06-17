وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي .. هكذا توفي

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تُوفيّ الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي العياط، اليوم الإثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وطلب مرسي الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفيّ على إثرها، وفق «الأهرام».

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان مرسي يُحاكم هو و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم 4 هاربون، حيث نسبت النيابة لهم اتهامات طلب أموال للعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.

