السعودية اليوم / محافظ الأفلاج يلتقي بالمشاركين في دراسة مفوضي تنمية القيادات الكشفية



الأفلاج 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

التقى محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ، أمس بالقادة الكشفيين المُشاركين في دراسة مفوض تنمية القيادات الكشفية ، التي تًنظمها جمعية الكشافة العربية

مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة الأفلاج بمشاركة 40 دارساً من مختلف قطاعات الجمعية بمناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح قائد برامج الدراسة عبدالرحمن بن عبدالله أبودجين ، في كلمة له خلال اللقاء أن برنامج الدراسة يتضمن العديد من الجلسات العملية والنظرية تُمكن المتدرب من تنفيذ سياسة تنمية القيادات في قطاعه، ويفعلها بالأسلوب الأمثل وفق الخطة الاستراتيجية لجمعية الكشافة ، بالإضافة إلى أن المتدربين سيقومون بزيارة لأهم المعالم الثقافية والحضارية بالمحافظة.

وعبر المُحافظ في كلمة له بالمناسبة عن ترحيبه بالمشاركين في هذا الجزء من وطننا الغالي ، مشيداً بدور جمعية الكشافة في خدمة الحجاج والمعتمرين والمجتمع ، وبما تشهده برامج

الجمعية من تطور يتماشى والتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات .

وفي ختام اللقاء سلم المحافظ عدداً من القيادات الكشفية شهادات الدراسة التأسيسية التي عقدها مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بالأفلاج مؤخراً .

// انتهى //

20:43ت م

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الأفلاج 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسالتقى محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ، أمس بالقادة الكشفيين المُشاركين في دراسة مفوض تنمية القيادات الكشفية ، التي تًنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية ، ويستضيفهامكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة الأفلاج بمشاركة 40 دارساً من مختلف قطاعات الجمعية بمناطق ومحافظات المملكة.وأوضح قائد برامج الدراسة عبدالرحمن بن عبدالله أبودجين ، في كلمة له خلال اللقاء أن برنامج الدراسة يتضمن العديد من الجلسات العملية والنظرية تُمكن المتدرب من تنفيذ سياسة تنمية القيادات في قطاعه، ويفعلها بالأسلوب الأمثل وفق الخطة الاستراتيجية لجمعية الكشافة ، بالإضافة إلى أن المتدربين سيقومون بزيارة لأهم المعالم الثقافية والحضارية بالمحافظة.وعبر المُحافظ في كلمة له بالمناسبة عن ترحيبه بالمشاركين في هذا الجزء من وطننا الغالي ، مشيداً بدور جمعية الكشافة في خدمة الحجاج والمعتمرين والمجتمع ، وبما تشهده برامجالجمعية من تطور يتماشى والتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات .وفي ختام اللقاء سلم المحافظ عدداً من القيادات الكشفية شهادات الدراسة التأسيسية التي عقدها مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بالأفلاج مؤخراً .// انتهى //20:43ت م0200

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