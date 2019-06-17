لوحات دعائية لمسلسل مثير للجدل بالشرقية.. والأمانة تلزم معلناً بإزالة إعلانات مخالفة‎‏

فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للوحات دعائية لمسلسل أردني مثير للجدل، بمدينة الدمام، أعلنت أمانة الشرقية إلزام معلن بإزالة إعلانات مخالفة في المدينة. وكان ناشطون بوسائل التواصل نشروا صوراً للوحات دعائية مثبتة في طرقات وشوارع الدمام، تروج لمسلسل أردني مثير للجدل يُعرض على منصة إلكترونية شهيرة للأفلام والمسلسلات.

من جانبها، قالت أمانة المنطقة الشرقية إنها ألزمت معلناً بإزالة إعلانات مخالفة في بعض الأماكن في حاضرة الدمام.

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