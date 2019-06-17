فيديوجراف.. إطلاق مشروع المسح الصحي للمواطنين بجميع المناطق

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مشروع المسح الصحي العالمي لبناء قاعدة بيانات صحية للمواطن والمقيم بجميع المناطق، بهدف تقييم أداء النظام الصحي، وتحسين حياة الفرد.

ويعزِّز المسح الصحي، الوعي الجماعي بأهمية المسح الوطني، وقياس الأمراض المنتشرة للحدِّ منها، وتوعية المواطن بأهمية مساهمته من خلال تجاوبه مع الفريق الميداني. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتكمن أهمية المسح العظمى في بناء بيئة داعمة للحياة الصحية من خلال ترابط المواطنين مع وزارة الصحة وأصحاب القرار، لدراسة الواقع السعودي الصحي للمجتمع، وحصر مشكلاته الصحية؛ حيث يرافق الاستبيان قياسات وفحوصات طبية.

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يأتي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في سياق برنامج عمل وزارة الصحة كونه سيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة، مع توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان لمساعدة صنّاع القرار على رصد الصورة المتكاملة للنظام الصحي العام.

كما سيسهم مشروع المسح الصحي في وضع قاعدة بيانات متكاملة عن صحة السكان من خلال توفير بيانات عن مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية التي لا تتوفر بشكلٍ كاملٍ من خلال السجلات الإدارية كتقييم الحالة الصحية للسكان، وعوامل الخطر، وانتشار الأمراض، وهو دعم لأهداف التنمية المستدامة، داعية المواطن والمقيم التعاون مع فريق المسح الصحي.

ونشرت وزارة الصحة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- فيديوجراف بين أهمية مشروع المسح الصحي، مشيرة إلى أنه يهدف لقياس مستوى الصحة العامة للمواطنين ومدى انتشار الأمراض في المجتمع للقضاء عليها، عبر المسح الصحي العالمي.