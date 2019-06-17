لأول مرة بالمملكة.. عملية جراحية بـ«الفينوم» في العمود الفقري لـ«أربعيني»

نجح قسم العمود الفقري بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ولأول مرة في المملكة، بإجراء عملية إزالة انزلاق غضروفي لمريض أربعيني في الفقرات القطنية الضاغط على أعصاب الحبل الشوكي، باستخدام جهاز «الفيتوم ثلاثي الأبعاد».

وقال رئيس وحدة أورام العمود الفقري رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله عرب، إن العملية تكللت بالنجاح، ولم تصاحب المريض أي مضاعفات جراء هذه العملية التي أجريت له بأحدث الطرق الطبية، ويتمتع حاليًّا بصحة جيدة.

وأضاف رئيس وحدة أورام العمود الفقري، أن جهاز «الفيتوم» من الأجهزة الحديثة والمتقدمة لإجراء عمليات العمود الفقري وعلميات المخ والأعصاب؛ حيث يتميز الجهاز بكاميرا رقمية عالية الوضوح مع تكبير رقمي موصولة بشاشتين بتقنية (‪4K‬) مما يجعل الرؤية واضحة للجراح والمساعد.‬‬‬

وأشار الدكتور عرب إلى أن الجهاز يساعد كثيرًا في جعل العمليات تظهر بنتائج أفضل، كما أنه يساعد في إجراء علميات إزالة الغضاريف وتوسيع القناة العصبية للفقرات الرقبية.