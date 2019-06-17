القيادة تهنئ الرئيس «داني فاور» بيوم الدستور في سيشل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس داني فاور، رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سيشل، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أنَّ جمهورية سيشل استقلت عن المملكة المتحدة، في 29 يونيو 1976، وتحتفل باليوم الوطني للدستور في 18 يونيو من كل عام، بمناسبة صدور دستور سيشيل الحالي.

ويقع أرخبيل سيشل في المحيط الهندي شمال جزيرة مدغشقر، وتبلغ مساحة الدولة 455 كيلومترًا مربعًا، وتعتمد في مواردها الطبيعية على الأسماك وجوز الهند، ويبلغ عدد سانها (91.650) نسمة، وفقًا لتعداد 2014م، ويتكون سكان سيشل من الأفارقة والفرنسيين والهنود والعرب والصينيين.