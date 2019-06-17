تقارير: برشلونة لم يتوصل إلى اتفاق مع جريزمان

لم يتوصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، للانضمام لصفوف النادي الكتالوني خلال فرة الانتقالات الصيفية الجارية.

ميجل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، أكد أن برشلونة سيفعل خلال الفترة المقبلة اتفاقه بشأن ضم جريزمان، والذي يعود إلى شهر مارس/آذار الماضي.

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صحيفة "سبورت" الكتالونية نشرت تقريرا أكدت خلاله أنه لا يوجد أي اتفاق بين برشلونة وجريزمان، مشيرة إلى أن تصريحات مسؤول أتلتيكو مدريد جاءت للضغط على البارسا من أجل تسريع عملية ضم اللاعب للحصول على أموال من الصفقة.

وأضافت أن أتلتيكو مدريد يستعد لضم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مهاجم بنفيكا مقابل 120 مليون يورو، الصفقة التي سيمولها من حصيلة بيع جريزمان لبرشلونة حال حدوث الأمر.

وكشفت الصحيفة أن خورخي مينديز وكيل أعمال فيليكس هدد إدارة أتلتيكو مدريد بتحويل وجهة اللاعب إلى نادٍ آخر، في حال عدم حسم الصفقة سريعا وتوفير أموالها.

يذكر أن تقارير إسبانية أكدت أن برشلونة سيعلن التعاقد مع اللاعب بعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 إلى 120 مليون يورو، بداية من 1 يوليو/تموز.