الان تتابع الزراعة: إنشاء مدينة عالمية للتمور بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح مشروع نوعي، للمستثمرين، لإنشاء وتطوير مدينة تمور عالمية متكاملة الخدمات بمنطقة المدينة المنورة، لتكون وجهة محلية وعالمية لتجارة وتصنيع وتصدير تمور المملكة إلى دول العالم.
وكشفت الوزارة أن مساحة المشروع تبلغ 1,089,441 متر مربع، مؤكدة أن المشروع يتميز بموقعه جنوب المدينة المنورة، حيث يبعد عن المسجد النبوي مسافة 7 كيلو مترات، وعن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مسافة 17 كيلو متراً، بالقرب من الأسواق والخدمات.
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