محمد بن مسعود - الدمام - قالت: خلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي ePAS قد يؤدي إلى وقوع حادث أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 58 مركبة بنتلي"Continental GT" 2018؛ لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي (ePAS) قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه المركبة وخطر وقوع حادث. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا. "التجارة" تعلن عن استدعاء 58 مركبة بنتلي "Continental GT" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17 أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 58 مركبة بنتلي"Continental GT" 2018؛ لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي (ePAS) قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه المركبة وخطر وقوع حادث. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا. Advertisements 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 12:52 PM قالت: خلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي ePAS قد يؤدي إلى وقوع حادث قالت: خلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي ePAS قد يؤدي إلى وقوع حادث أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 58 مركبة بنتلي"Continental GT" 2018؛ لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي (ePAS) قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه المركبة وخطر وقوع حادث. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا. ، "التجارة" تعلن عن استدعاء 58 مركبة بنتلي "Continental GT" ،

المصدر : الخليج 365

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