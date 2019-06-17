مغنية أوبرا سعودية تؤدي السلام الوطني بأسلوب أوبرالي لأول مرة خلال حفل بالرياض (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس أدّت الفنانة السعودية سوسن البهيتي، السلام الوطني بأسلوب أوبرالي لأول مرة أمس (الجمعة)، خلال مشاركتها في حفل موسيقي نظمته وزارة الثقافة لأوبرا "لاسكالا" الإيطالية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وتعتبر البهيتي أول مغنية أوبرا سعودية؛ حيث جاءت مشاركتها بأداء السلام الوطني بأسلوب أوبرالي، ضمن حرص وزارة الثقافة على استثمار المنصات الفنية لإطلاق المواهب الوطنية وتقديمها للجمهور. وقدمت فرقة إيطالية عريقة الحفل الذي جاء تحت عنوان "رحلة أوبرالية إيطالية"، وذلك بقيادة المايسترو بيترو ميانيتي ومشاركة السوبرانو فرانسيسكا مانزو، والتينور ريكاردو سكوتشا. وتضمن برنامج الحفل معزوفات شهيرة مثل معزوفة "حلاق اشبيلية"، ومعزوفة "ريغوليتو"، وسيمفونية "انتصار الخير"، وسيمفونية "نبوكو". إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

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