تخصصات جديدة في الاتصالات والأمن السيبراني بجامعة الأمير سلطان

استحدثت جامعة الأمير سلطان، تخصصات علمية نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وذلك تماشيًا مع تزايد الاعتماد على الحوسبة في القطاعات الحكومية والخاصة، في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير الجامعة، الدكتور أحمد بن صالح اليماني، أن التخصصات الجديدة يقوم على تدريسها كادر علمي متميز؛ حاصل على درجات أكاديمية عالية من جامعات عالمية مرموقة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف مدير الجامعة، أن هذه التخصصات تأتي لتحقيق أهداف مجموعة، مثل تخصص الهندسة الكهربائية، تخصص الهندسة المدنية والبيئية في مرحلة البكالوريوس، وتخصص العلوم في الأمن السيبراني في مرحلة الماجستير.

Advertisements

وأشار الدكتور اليماني، إلى أن أسباب تميّز الجامعة في تخصصاتها، أنها ترتبط أكاديميًا مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات العلمية معها، واستضافة أساتذة عالميين.

ونشر الحساب الرسمي للجامعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «إنفوجراف»، أوضح من خلاله أن برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية يشتمل على التخصصات التالية: هندسة الاتصالات ومعالجة الإشارات، والكهرومعناطيسية والبصريات، والطاقة «إلكترونيات الطاقة والأنظمة»، والطاقة المتجددة والمستدامة، والآلات الكهربائية، وأنظمة التحكم.

أما بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والبيئية، فيشمل تخصصات: الهندسة الإنشائية، الهندسة البيئية، هندسة الطرق والمواصلات، إدارة المشاريع والأبنية الخضراء والتنمية المستدامة، والهندسة الجيوتقنية/ الجيولوجية البيئية.