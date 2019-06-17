محمد بن مسعود - الدمام - وسط بيئة غير صحية.. إضافة إلى مخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية ‏أغلقت ‫أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية الشفاء- منزلًا داخل أحد الأحياء السكنية التابع لنطاق البلدية الإشرافي، تم استخدامه من قِبَل عمالة أجنبية تعمل على طبخ وتجهيز وتخزين الأطعمة، وسط بيئة غير صحية، وتوزيعها على المنشآت التجارية، إضافة لمخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. إغلاق منزل استخدمته عمالة وافدة للطبخ وتجهيز الأطعمة داخل حي سكني بالرياض Advertisements عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-17 ‏أغلقت ‫أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية الشفاء- منزلًا داخل أحد الأحياء السكنية التابع لنطاق البلدية الإشرافي، تم استخدامه من قِبَل عمالة أجنبية تعمل على طبخ وتجهيز وتخزين الأطعمة، وسط بيئة غير صحية، وتوزيعها على المنشآت التجارية، إضافة لمخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 10:04 AM وسط بيئة غير صحية.. إضافة إلى مخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية وسط بيئة غير صحية.. إضافة إلى مخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية ‏أغلقت ‫أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية الشفاء- منزلًا داخل أحد الأحياء السكنية التابع لنطاق البلدية الإشرافي، تم استخدامه من قِبَل عمالة أجنبية تعمل على طبخ وتجهيز وتخزين الأطعمة، وسط بيئة غير صحية، وتوزيعها على المنشآت التجارية، إضافة لمخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ، إغلاق منزل استخدمته عمالة وافدة للطبخ وتجهيز الأطعمة داخل حي سكني بالرياض ،

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