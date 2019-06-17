محافظ عقلة الصقور يؤدي صلاة الميت على الرقيب عبدالإله الحربي

أدّى محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان، بعد صلاة عصر اليوم الأحد، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبدالإله الحلو عيسى الحربي، الذي استشهد أثناء تأدية عمله في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي، وذلك في جامع مركز إمباري التابع لمحافظة عقلة الصقور.

وعقب الصلاة نقل محافظ عقلة الصقور، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة القصيم ونائبه لوالد وأسرة الشهيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة القصيم ولنائبه، ولمحافظ عقلة الصقور على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

وقد أدى الصلاة مع محافظ عقلة الصقور، رئيس مركز إمباري عبدالله بن علي البشر، وقائد لواء عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص بالنيابة العميد محمد بن مهدي السبيعي، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية، ووالد وذوو الشهيد وجموع من المواطنين.