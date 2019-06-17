رياضي / منتخب الأوروغواي يفوز على الإكوادور في منافسات بطولة كوبا أمريكا



بيلو هوريزونتي (البرازيل) 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

فاز منتخب الأوروغواي على نظيره الإكوادوري بنتيجة (4 - 0) في منافسات بطولة (كوبا أمريكا) ال46 لكرة القدم المقامة في البرازيل.

وأحرز أهداف المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثالثة اللاعب نيكولاس لوديرو في الدقيقة السادسة، واللاعب ايدسون كافاني في الدقيقة 33 ، واللاعب لويس سواريز في الدقيقة 44 ،وارتور مينا عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب اليابان مع حامل لقب آخر نسختين من البطولة منتخب تشيلي يوم الغد ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

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03:33ت م

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