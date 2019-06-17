- 1/2
- 2/2
أطلقت وزارة الصحة مبادرة لتفعيل “المول الصحي” من خلال تخصيص مسارات للمشي في عدة مراكز تجارية حول المملكة. وأطلقت الوزارة هذه المبادرات في 7 مولات حول المملكة بالتعاون مع المراكز العربية وبانوراما مول بهدف تعزيز ثقافة المشي، فيما يوفر المول الصحي ظروفا جوية مناسبة، ومياه شرب معلبة، ومطاعم تقدم وجبات صحية.
وتتوافق المبادرة مع خطط رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، والوصول لنسبة 18% من الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل أسبوعي بحلول 2020. ويُعتبر المشي من الرياضات البسيطة والمهمة لصحة الإنسان، فالمشي يساعد على تحسين المزاج والمحافظة على صحة القلب وتقوية العظام والمفاصل، والوقاية من الأمراض المزمنة، ونزول الوزن.
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص مسارات لممارسة رياضة المشي في 7 مولات حول المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.