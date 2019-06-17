السعودية | أكاديمية سعودية للترفيه.. بعد شهرين

شكرا لقرائتكم أكاديمية سعودية للترفيه.. بعد شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت الهيئة العامة للترفيه في السعودية مذكرة تفاهم مع شركتين مختصتين، لإنشاء وشغيل الأكاديمية السعودية للترفيه، التي ستعنى بتقديم برامج متخصصة، لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع، وذلك بعد نحو شهرين.

واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه أن هذه الخطوة تعزز الجهود التكاملية بين الجهات وتحقق التناغم بين المبادرات، للخروج بمشاريع تحمل القيمة المضافة الحقيقية في القطاع، مؤكداً التزام الهيئة بدعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تساهم في تطوير قطاع مستدام يلبي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في ترسيخ شراكة القطاع الخاص من خلال تأهيل الشباب السعودي والمساهمة في إيجاد فرص العمل وتطوير البرامج المتخصصة في مجال الترفيه الذي يشكل جزءاً مهماً من رؤية المملكة 2030.

وأكد باناجه حرص الهيئة على دعم المشاريع والمبادرات الهادفة إلى صياغة نماذج وحلول مبتكرة لدعم القطاع وضمان تحقيق أهدافه ضمن استراتيجية شاملة، تستهدف تمكين الشباب السعودي، وتعزيز أدوارهم للسير نحو رحلة التطور والتنمية للقطاع بكل جدارة واقتدار.

يذكر أن أول أكاديمية للترفيه ستنطلق في مدينة الرياض في سبتمبر المقبل، حيث ستقدم برنامج الدبلوم المشارك المتخصص في إدارة الترفيه.