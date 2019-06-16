صورة وتعليق من سند محمد بن سلمان : فخر قائد بشعب طموح

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط برنامج سند محمد بن سلمان الضوء على تصريح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حواره أمس إلى جريدة “الشرق الأوسط”.

وقال ولي العهد: فخور بأن متابعات الخليج 365 السعودي أصبح يقود التغيير”، فيما علق سند محمد بن سلمان على التصريح بالقول: “فخر قائد بشعب طموح”.

في سياق آخر، تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة سند الزواج، إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان، فيما يترقب المسجلون في الدفعة الرابعة إعلان نتائج الأهلية.

وكشف برنامج سند محمد بن سلمان قبل أيام عن حالات الدفعات السابقة، حيث تم إيداع الدعم للمستفيدين من الدفعات الثلاث الأولى، فيما يترقب إيداع الدفعة الرابعة قريبًا.

خطوات التسجيل في سند الزواج:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا)، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

Advertisements

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط الأهلية في سند الزواج:

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

مبادرة غير ربحية:

يُذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحًا حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة (هنا).