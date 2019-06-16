وزير الصحة يعلّق على مشهد تعامل مدير مستشفى ببريدة مع غضب أحد المراجعين

علّق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على الفيديو المتداول الذي ظهر فيه مدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة وهو يتعامل بهدوء مع غضب والد أحد الأطفال المنوّمين والذي كان يشكو من أحد الأقسام بالمستشفى.

وقال الدكتور الربيعة: “أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدال على شعوره بحجم المسؤولية، وأرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم”. وكان المقطع أظهر والد الطفل وهو يتحدث في قمة غضبه إلى مدير المستشفى، فيما قام الأخير الذي كان يقوم بجولة تفقدية في أروقة المستشفى بالاستماع إلى شكوى والد الطفل والاهتمام بها، ما دفع الأب إلى احتضان مدير المستشفى وشكره على تفاعله.