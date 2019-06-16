كثافة مرورية بسبب حادث على طريق الحرمين جدة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، الأحد، إن حادثا مروريا على طريق الحرمين محافظة جدة (باتجاه الشمال) تسبب في كثافة في الحركة المرورية.

وأضاف الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على تويتر، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتعمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.