شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الابتعاث بـ «ملكية العلا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (العلا)

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلاء عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث بتاريخ 20 يونيو 2019 لخريجي ثانويات العلا لهذا العام.

وبينت الهيئة الشروط الأساسية للتقديم وهي: أن يكون أحد خريجي ثانويات محافظة العلا للعام الدراسي 1440/1439هـ، ألا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 24 (بالميلادي)، أن يكون سعودي/ سعودية الجنسية، أن يكون من مواليد محافظة العلا، أن يكون والده أو والدته سعوديون ومن مواليد محافظة العلا، أ، يكون قد درس مدة لا تقل عن «6» سنوات في محافظة العلا، القدرة على التفرغ والالتزام بالإقامة في بلد الدراسة طوال فترة الابتعاث، اكتمال جميع الأوراق المطلوبة قبل الموعد النهائي للتقديم، ودقة جميع معلوماتها، وجود موافقة خطية من أولياء أمور الطالبات المتقدمات على البرنامج، اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة المقابلات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اجتياز البرنامدج الإعدادي (ما قبل الابتعاث).

وشروط خاصة بالقبول في مرحلة الدبلوم وهي: ألا يقل المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية عن 70%، ألا تقل درجة اختبارات القدرات العامة عن 60 درجة.

وشروط خاصة بالقبول في مرحلة البكالورويوس وهي: ألا يقل المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية عن 80%، ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 65 درجة.