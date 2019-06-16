شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج قبول خريجي الثانوية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الظهران)

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نتائج القبول للعام الدراسي القادم 1440 / 1441 هـ، كما كشفت أن النسبة المركبة المطلوبة للقبول بلغت (91) وحددت الجامعة النسبة المركبة المطلوبة للقبول باحتساب 20% من نتيجة الشهادة الثانوية و 30% من نتيجة اختبار القدرات العامة و 50% من نتيجة الاختبار التحصيلي، بحيث تجمع حصيلة هذه الأوزان في درجة مركبة واحدة وتم بناء على ذلك قبول كل من حصل على درجة مركبة (91) أو أكثر.

ووظفت الجامعة التقنية الإلكترونية بشكل كامل في جميع إجراءات القبول من بداية استقبال طلبات الالتحاق وفرز البيانات ما سهل عملية التقديم على الطلاب وساعد على إعلان النتائج في وقت مبكر، حيث بدأت الجامعة استقبال طلبات الالتحاق لخريجي المرحلة الثانوية من خلال الموقع الالكتروني لإدارة القبول في الفترة من 7 الى 13 شهر رمضان الماضي.

واشترطت الجامعة للقبول أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو نظام المقررات (علوم طبيعية) لهذا العام 1440هـ أو العام الماضي 1439هـ، وأن يكون الطالب قد دخل اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، حيث يحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها هذا العام 1440هـ أو العامان السابقان عليه، كما اشترطت دخول الطالب الاختبار التحصيلي لهذا العام 1440هـ أو العام السابق عليه 1439هـ.، وألا يكون الطالب قد سبقت له الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو البرامج التابعة لها.

وهنأ مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد الطلاب المقبولين، مؤكداً سعي الجامعة في كل عام لاستقطاب الطلاب المتميزين دراسياً الذين يتمتعون بقدرات عالية تؤهلهم للنجاح والتفوق في الجامعة، مشيراً إلى أن الإعلان المبكر للنتائج ينطلق من حرص الجامعة على التميز في جميع أعمالها، ورغبتها في إتاحة الفرصة للطلاب وأسرهم للاستفادة من الإجازة الصيفية ومساعدة الطلاب في اتخاذ القرار المناسب لدراستهم الجامعية.

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وأضاف أن سياسة القبول في الجامعة تعتمد على عدة معايير علمية ومدروسة تضمن قبول طلاب ذوي قدرات وإمكانات عالية بناء على خبراتها الرائدة في هذا المجال، ويتم ذلك بكل وضوح وشفافية مهنية، لافتاً الانتباه إلى أن قبول الطلاب المستجدين يكون في برنامج السنة التحضيرية الذي أثبت نجاحه وتميزه منذ نشأة الجامعة وأدخلت عليه تطورات نوعية، ويهدف إلى إعداد الطالب أكاديمياً وعلمياً وتزويده بالمهارات اللازمة وتهيئته للدراسة الجامعية، ومن فوائده إتاحة فترة كافية للطالب لاختيار التخصص المناسب له في كليات الجامعة بكل تروٍ ومعرفة خلال عام دراسي كامل.

من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور سعد بن محمد الشهراني أن عملية القبول هذا العام، وامتداداً لما جرى في الأعوام الماضية، تمت بصورة إلكترونية كاملة وبشكل متميز بهدف التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم وعدم تكليفهم عناء السفر أو الحضور، مشيراً إلى أن جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق قد قاموا بعملية التقدم للجامعة دون أي عقبات أو عوائق، حيث هيأت الجامعة مركزاً للمعلومات واستفسارات القبول يعمل في أوقات الدوام الرسمي وخارج الدوام الرسمي وأيام نهاية الأسبوع، ووفرت عدداً كافياً من الموظفين للقيام بهذه المهمة، وذلك حرصاً من الجامعة على توفير الراحة للطلاب المتقدمين لها وتحقيق الخدمة التي ترقى بسمعة الجامعة ومكانتها.

وأشار إلى أن النتائج جرى إعلانها على موقع إدارة القبول في الجامعة Www.Kfupm.Edu.Sa/Admissions, بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية إلى الطلاب المتقدمين، لافتاً الانتباه إلى أن تأكيد القبول ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً سيكون اعتباراً من اليوم ولمدة أربعة أيام عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة القبول في الجامعة، مؤكدا أهمية التزام الطلاب بهذه المواعيد لضمان قبولهم، وسيلغى قبول الطالب في الجامعة ويسقط حقه في القبول إذا لم يلتزم بإجراءات القبول.

وأضاف الدكتور الشهراني أن الطالب الذي يستكمل إجراءات التأكيد ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً سوف يتمكن من الحصول على خطاب القبول مباشرةً، ومن ثم الحضور إلى الجامعة في البرنامج التعريفي الذي يسبق بدء الدراسة بأيام, وذلك حسب المعلومات المذكورة في خطاب القبول ليبدأ الطالب دراسته مباشرة بجاهزية متكاملة، ولمعرفة نتائج القبول اضغط على الرابط https://qabool.kfupm.edu.sa.