شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي لدى المملكة: أتطلع إلى تعزيز شراكتنا الثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية السفير جون أبي زيد، تطلعه إلى تعزيز الشراكة، وذلك في تصريحه عقب تسليم أوراق اعتماده لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأحد).

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ووفقا لحساب السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران على موقع «تويتر»، قال السفير أبي زيد: «تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. وأتطلع إلى تعزيز شراكتنا الثنائية».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد تسلم في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة، فقد تسلم أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كازاخستان بيرك آيرن، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهماتهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.