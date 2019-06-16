شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بشدة استهداف الحوثي مطار أبها في السعودية والان مع التفاصيل

أدانت مصر بشدة، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران في اليمن، مساء السبت، مطار أبها جنوب السعودية بطائرات بدون طيار، واستهداف أراضي المملكة بصاروخ باليستي.

وأكدت مصر، في بيان عن وزارة الخارجية، السبت، دعمها الكامل للحكومة والشعب السعودي في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها.

وشددت مصر على أن "تلك الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية تستوجب التصدي لها بكافة الوسائل واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاهها".

Advertisements

وجددت مصر موقفها بالتأكيد على الوقوف مع كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لردع تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية المدنيين.

وكان قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت، مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافها وأعمالها العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

وأضاف: "إننا نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".