صحة الرياض: زيارة 1548 مدرسة وتقديم الخدمة إلى 440 ألف طالب وطالبة

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، زيارات إلى ألف و548 مدرسة، وقدمت الخدمات خلالها إلى أكثر من 440 ألف طالب وطالبة.

جاء ذلك بمتابعة مدير عام «صحة الرياض» الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، حيث أعلنت المديرية النتائج النهائية للمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان بمنطقة الرياض لعام 1439 – 1440 هـ، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان بين طلاب وطالبات المدارس الابتدائية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور سطام الشيحة، أن المبادرة تضمنت تنظيم العديد من المحاضرات المتخصصة للطلاب والطالبات، والكشف على أسنانهم ووضع مادة الفلورايد، مشيرًا إلى إحالة الحالات التي تستدعي العلاج إلى مراكز طب الأسنان.

Advertisements

ونوه الشيحة، بأن إدارة طب الأسنان بالمديرية حققت هذا العام، أرقامًا غير مسبوقة في هذا المجال، حيث قامت بزيارة ألف و548 مدرسة وتقديم الخدمة التوعوية والوقائية إلى 44 ألف و75 طالبًا وطالبة.

وأشار مساعد المدير العام للخدمات العلاجية، إلى أن هذه المبادرة ينفذها فريق عمل كبير مكون من أطباء وطبيبات الأسنان وأخصائيين وأخصائيات صحة الفم والأسنان ومساعدي ومساعدات الأسنان على مستوى منطقة الرياض بشكل عام، ولفت أن الأطباء والطبيبات وفرق العمل في مراكز طب الأسنان داخل مدينة الرياض، قاموا بزيارة 883 مدرسة شملت 295 ألفًا و327 طالبًا وطالبة.

وتابع الشيحة، أنه تم تطبيق المبادرة في 328 مدرسة شملت 39 ألفًا و627 طالبًا وطالبة خارج مدينة الرياض، بمشاركة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمحافظات المنطقة، مؤكدًا حرص مديرية الشؤون الصحية على تفعيل الجانب التطوعي لتطبيق المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، حيث أنجز الأطباء المتطوعون زيارة 283 مدرسة وإجراء الخدمات التوعوية والوقائية لعدد 105 آلاف و121 طالبًا وطالبة داخل وخارج مدينة الرياض.