أمير مكة يبحث مع نائبة فرنسية مبادرة «حج بلا بلاستيك»

استقبل أمير مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي عضو لجنة الصداقة الخليجية الفرنسية ناتلي قوليه، لمناقشة جوانب التعاون فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة وخصوصًا مبادرة «حج بلا بلاستيك».
وتطرق الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال إلى جهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة المقدسات وضيوف الرحمن، مؤكدًا أن ملِك هذه البلاد اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين، كما سخّرت الحكومة الرشيدة كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة الحرمين وقاصديهما وتوفير أفضل الخدمات لهم.
ونوه إلى العناية بالجانب البيئي خصوصًا في موسمي الحج والعمرة، مستشهدًا بتطبيق مبادرة «حج بلا بلاستيك» بشكلٍ جزئي خلال موسم حج العام الماضي في عددٍ من مخيمات الحجاج، إلى جانب العديد من المشاريع الصديقة للبيئة التي تم تنفيذها ومن بينها التخلص من النفايات في المشاعر المقدسة بشكل علمي وحديث.
من جانبها قدّمت النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي شكرها لإمارة منطقة مكة المكرمة والقائمين على مبادرة «حج بلا بلاستيك» نظير البرامج الصديقة للبيئة التي يتم تنفيذها ومن شأنها المحافظة على البيئة ومقدراتها، مؤكدة الاستعداد للتعاون فيما يتعلق بتطوير هذا الجانب من المبادرات خصوصًا في الجوانب التقنية.
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