، "آل الشيخ" يكلّف 5 قيادات نسائية بوزارة التعليم ،

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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عدداً من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع هيكلة الوزارة، ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي، متمنياً لهم التوفيق.
وقد تضمن تكليف الوزير "آل الشيخ" 5 قيادات نسائية على مستوى الوكلاء ومديري العموم بوزارة التعليم، إذ كلفت بوكالة التعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، وكلفت بوكالة البرامج التعليمية الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز.
وكلفت الوزارة بوكالة الابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، وكلفت بوكالة التعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيى، وكلفت بالإدارة العامة للإيفاد بدرية عبدالرحمن الغانم.
"آل الشيخ" يكلّف 5 قيادات نسائية بوزارة التعليمعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-06-16
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عدداً من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع هيكلة الوزارة، ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي، متمنياً لهم التوفيق.
وقد تضمن تكليف الوزير "آل الشيخ" 5 قيادات نسائية على مستوى الوكلاء ومديري العموم بوزارة التعليم، إذ كلفت بوكالة التعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، وكلفت بوكالة البرامج التعليمية الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز.
وكلفت الوزارة بوكالة الابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، وكلفت بوكالة التعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيى، وكلفت بالإدارة العامة للإيفاد بدرية عبدالرحمن الغانم.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
06:42 PM
على مستوى الوكلاء ومديري العموم بالوزارة
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عدداً من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع هيكلة الوزارة، ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي، متمنياً لهم التوفيق.
وقد تضمن تكليف الوزير "آل الشيخ" 5 قيادات نسائية على مستوى الوكلاء ومديري العموم بوزارة التعليم، إذ كلفت بوكالة التعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، وكلفت بوكالة البرامج التعليمية الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز.
وكلفت الوزارة بوكالة الابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، وكلفت بوكالة التعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيى، وكلفت بالإدارة العامة للإيفاد بدرية عبدالرحمن الغانم.
، "آل الشيخ" يكلّف 5 قيادات نسائية بوزارة التعليم ،
المصدر : الخليج 365
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