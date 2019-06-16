، وسم #حوار_محمد_بن_سلمان يتصدر "تويتر".. ومغردون: أنت فخر العرب ،

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تصدر #حوار_محمد_بن_سلمان موقع "تويتر"، حيث عبر من خلاله المغردون عن دعمهم ومبايعتهم لولي العهد لتحقيق أهداف رؤية 2030.
كما عبر المواطنون عبر الوسم عن دعمهم لخطوات ولي العهد وأنهم معه لتحقيق التغيير والتطور الذي يحلم به ويقفون معه ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن.
فمن جانبه، غرد "عزيز" بقوله: "أنت ملهم الشباب ومجدد المملكة وعراب هذه المرحلة الانتقالية العظيمة، ولاؤنا لك منقطع النظير. أنت تحلق بنا في أفق التقدم والتطور والاستقرار.. نعم أنت حلمنا الذي تحقق، الحمد لله".
فيما كتب سلمان الدوسري: "المملكة دولة سلام… لا للحرب، حماية شعبنا خط أحمر، الجهات التي استغلت قضية خاشقجي فشلت في مساعيها، والمهم والأهم: السعوديون يقودون التغيير".
أما محمد الصلبوخي فقد كتب: "حوار ولي العهد أثبت أن السياسة السعودية وقوة المملكة بحكمتها وهيبتها ومكانتها في العالم العربي والإسلامي"، فيما غرد بدر العمراني بالقول: "إن سياسة دولة عظمى وقوة إقليمية، تتعامل مع الأحداث بحكمة واتزان، ليست سياسة دولة عصابات تخلو من العقل والحكمة، الله يعز الوطن وقادته وشعبه الوفي".
وكتبت "منى": "نحن فخورون جداً بهذه الشخصية العظيمة في بلادي محمد بن سلمان قائد عظيم في دولة عظيمة"، أما "فهد" فغرد: "أنت تقودها بإذن الله إلى الصدارة، وطموحك وطموحنا جميعاً عنان السماء، وإلى الأمام يا أمير التطوير حماك الله ورعاك".
وسم #حوار_محمد_بن_سلمان يتصدر "تويتر".. ومغردون: أنت فخر العربخلود غنام الخليج 365 2019-06-16
تصدر #حوار_محمد_بن_سلمان موقع "تويتر"، حيث عبر من خلاله المغردون عن دعمهم ومبايعتهم لولي العهد لتحقيق أهداف رؤية 2030.
كما عبر المواطنون عبر الوسم عن دعمهم لخطوات ولي العهد وأنهم معه لتحقيق التغيير والتطور الذي يحلم به ويقفون معه ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن.
فمن جانبه، غرد "عزيز" بقوله: "أنت ملهم الشباب ومجدد المملكة وعراب هذه المرحلة الانتقالية العظيمة، ولاؤنا لك منقطع النظير. أنت تحلق بنا في أفق التقدم والتطور والاستقرار.. نعم أنت حلمنا الذي تحقق، الحمد لله".
فيما كتب سلمان الدوسري: "المملكة دولة سلام… لا للحرب، حماية شعبنا خط أحمر، الجهات التي استغلت قضية خاشقجي فشلت في مساعيها، والمهم والأهم: السعوديون يقودون التغيير".
أما محمد الصلبوخي فقد كتب: "حوار ولي العهد أثبت أن السياسة السعودية وقوة المملكة بحكمتها وهيبتها ومكانتها في العالم العربي والإسلامي"، فيما غرد بدر العمراني بالقول: "إن سياسة دولة عظمى وقوة إقليمية، تتعامل مع الأحداث بحكمة واتزان، ليست سياسة دولة عصابات تخلو من العقل والحكمة، الله يعز الوطن وقادته وشعبه الوفي".
وكتبت "منى": "نحن فخورون جداً بهذه الشخصية العظيمة في بلادي محمد بن سلمان قائد عظيم في دولة عظيمة"، أما "فهد" فغرد: "أنت تقودها بإذن الله إلى الصدارة، وطموحك وطموحنا جميعاً عنان السماء، وإلى الأمام يا أمير التطوير حماك الله ورعاك".
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
03:48 PM
قالوا: تقودها بإذن الله إلى الصدارة وطموحك وطموحنا جميعاً عنان السماء
تصدر #حوار_محمد_بن_سلمان موقع "تويتر"، حيث عبر من خلاله المغردون عن دعمهم ومبايعتهم لولي العهد لتحقيق أهداف رؤية 2030.
كما عبر المواطنون عبر الوسم عن دعمهم لخطوات ولي العهد وأنهم معه لتحقيق التغيير والتطور الذي يحلم به ويقفون معه ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن.
فمن جانبه، غرد "عزيز" بقوله: "أنت ملهم الشباب ومجدد المملكة وعراب هذه المرحلة الانتقالية العظيمة، ولاؤنا لك منقطع النظير. أنت تحلق بنا في أفق التقدم والتطور والاستقرار.. نعم أنت حلمنا الذي تحقق، الحمد لله".
فيما كتب سلمان الدوسري: "المملكة دولة سلام… لا للحرب، حماية شعبنا خط أحمر، الجهات التي استغلت قضية خاشقجي فشلت في مساعيها، والمهم والأهم: السعوديون يقودون التغيير".
أما محمد الصلبوخي فقد كتب: "حوار ولي العهد أثبت أن السياسة السعودية وقوة المملكة بحكمتها وهيبتها ومكانتها في العالم العربي والإسلامي"، فيما غرد بدر العمراني بالقول: "إن سياسة دولة عظمى وقوة إقليمية، تتعامل مع الأحداث بحكمة واتزان، ليست سياسة دولة عصابات تخلو من العقل والحكمة، الله يعز الوطن وقادته وشعبه الوفي".
وكتبت "منى": "نحن فخورون جداً بهذه الشخصية العظيمة في بلادي محمد بن سلمان قائد عظيم في دولة عظيمة"، أما "فهد" فغرد: "أنت تقودها بإذن الله إلى الصدارة، وطموحك وطموحنا جميعاً عنان السماء، وإلى الأمام يا أمير التطوير حماك الله ورعاك".
، وسم #حوار_محمد_بن_سلمان يتصدر "تويتر".. ومغردون: أنت فخر العرب ،
المصدر : الخليج 365
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