مصر تدين بشدَّة استهداف ميليشيات الحوثي لمطاري أبها وجازان بالسعودية

أدانت مصر بشدة، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطاري أبها وجازان بطائرات مسيرة، فضلًا عن استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي تَمَّ اعتراضه من جانب قوات الدفاع الجوي السعودية.
وجاء في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية المصرية مساء السبت: «تجدّد مصر التأكيد على دعمها الكامل لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة والمحاولات للنيل من أمنها واستقرارها».
وشدَّد البيان على أن تلك الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية تمثِّل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية تستوجب التصدِّي لها بكل الوسائل، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاءها.
كما أكَّد البيان وقوف مصر مع كلِّ ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لردع تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية المدنيين.
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